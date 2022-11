Messina: a Palazzo Zanca la Lectio Magistralis della scrittrice Alessia Gazzola

29 Novembre 2022 13:00

Alla presenza del Sindaco di Messina, Federico Basile, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina, la scrittrice Alessia Gazzola ha tenuto una Lectio Magistralis “Dalla parola scritta all’immagine: quale influenza sulla lettura”, prendendo spunto dal suo ultimo libro “La costanza è un’eccezione “, edito da Longanesi. L’evento formativo-culturale, rivolto al personale docente dell’istituto e alla comunità intera, è stato organizzato dal 19° Istituto Comprensivo “Evemero da Messina” in collaborazione con la Libreria Bonanzinga, con il patrocinio del Comune di Messina. L’autrice ha spaziato su vari argomenti. Ha spiegato come nasce un libro, accennando anche a stili e tecniche narrative, descrivendo il rapporto che instaura coi suoi personaggi, sottolineando come, a volte, faccia capolino attraverso i vari protagonisti dei suoi romanzi, ma senza mai sovrapporvisi.

Simpatica, sorridente e cordiale, Alessia Gazzola ha dialogato con i docenti e con alcuni alunni dell’Istituto, sottolineando il grande valore della lettura nella formazione della persona. In questa dimensione il libro diventa uno dei mezzi più efficaci per la formazione del pensiero ed è quindi necessario considerarlo un compagno inseparabile della crescita, condizione essenziale per una vita interiore più ricca. La scrittrice ha poi ribadito la sua passione per le serie tv , che hanno influenzato parecchio la sua scrittura, e l’ hanno aiutata a migliorare la caratterizzazione dei personaggi, senza però mai perdere di vista la sua libertà creativa.