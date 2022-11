Messina: intitolazione di un tratto del Viale Italia in “Salita Montepiselli”

21 Novembre 2022 13:41

Con provvedimento prefettizio è stata disposta l’intitolazione dell’area di circolazione che va dal Viale Italia sino a fine strada in “Salita Montepiselli”. È possibile consultare la toponomastica attraverso il geoportale comunale al link www.comune.messina.sitr.it nella sezione “Consultazione Cartografia”.

I contenuti dello stradario, presente nel geoportale, sono in fase di aggiornamento e pertanto hanno un mero valore informativo e non sostituiscono quanto depositato agli atti degli uffici comunali che prevalgono in caso di discordanza.