Messina, mancata bonifica di una discarica: indagati De Luca, Musolino e Lombardo

15 Novembre 2022 17:06

Messina, De Luca, Musolino e Lombardo sono indagati su una vicenda legata alla mancata bonifica di una discarica abusiva

Guai per l’ex sindaco di Messina e leader di “Sud chiama Nord”, Cateno De Luca, per l’ex assessore all’ambiente della città dello Stretto e attuale senatore, Dafne Musolino e per l’ex presidente di MessinaServizi e attuale deputato siciliano, Pippo Lombardo. I tre sono indagati su una vicenda legata alla mancata bonifica di una discarica abusiva.

Si tratta di una proroga indagine, nell’ambito di un’inchiesta sulla gestione dei rifiuti e dei conferimenti in discarica, notificata dal pm della Procura di Messina, Rosanna Casabona. Sulla gestione della discarica, nei mesi scorsi era arrivato il rinvio a giudizio per l’ex sindaco Renato Accorinti e l’ex assessore Daniele Ialacqua.