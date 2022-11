Messina, tutto pronto per l’incontro “Chi ha paura del Web”

26 Novembre 2022 13:58

Si comunica che lunedì 28 novembre, ore 16:00, prenderà il via anche a Messina l’iniziativa “Chi ha paura del Web”, ciclo di incontri dedicati all’alfabetizzazione digitale degli over 65, promossi da Confconsumatori in partnership con INPS. All’evento hanno aderito pure il Comitato consultivo dell’ospedale Papardo e il Comitato consultivo dell’Asp di Messina. L’iniziativa, articolata su tre incontri, riguarda una fascia di popolazione tipicamente esposta al digital divide, supportandola nell’accesso ai servizi digitali e nella capacità di riconoscere le frodi. Tenuto conto della finalità sociale dell’iniziativa e della coerenza con la mission dell’INPS, tutti gli incontri si svolgeranno presso la Direzione provinciale INPS Messina.

All’evento inaugurale presenzieranno l’avv. Carmen Agnello, Presidente di Confconsumatori Messina, il dott. Marcello Mastrojeni, Direttore provinciale INPS Messina, e l’avv. Alessandra Calafiore, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Messina. Saranno inoltre presenti il dott. Antonio Giardina per i Comitati Consultivi dell’Asp, la dott.ssa Maria Santo per il Comitato Consultivo del Papardo, il Dott. Nino Cucinotta per il Movimento Orionino di Volontariato Messina e l’Associazione Cambiamenti (malattie neuromuscolari rare).