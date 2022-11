Messina: inaugurato un nuovo tratto della via Don Blasco

16 Novembre 2022 13:21

E’ stato aperto stamani il tratto di Via Maregrosso – Via Bonsignore, alla presenza del Sindaco di Messina, Federico Basile, del Vicesindaco Salvatore Mondello nella qualità di Assessore alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici, della Direzione Lavori e dei tecnici comunali impegnati nel progetto. “La nuova Via Don Blasco assume una fisionomia sempre più definita – ha dichiarato il Sindaco Basile – quello di oggi è un tratto determinante per l’assetto viario complessivo, che premia un lavoro di squadra particolarmente curato dall’Amministrazione De Luca prima e a seguire dalla mia. E’ innegabile l’importanza strategica che questo asse rappresenta, sia come volano di sviluppo per i progetti della Messina del futuro, che sono già chiari nella nostra mente e in parte avviati, sia per la funzionalità che questo raccordo viario potrà fornire alla circolazione della zona. La Nuova Via Don Blasco è un punto nodale di partenza, che diventerà il fiore all’occhiello della nostra Amministrazione”.

“Oggi è un giorno molto importante per la città – ha proseguito il Vicesindaco Mondello – con l’apertura dello snodo che incrocia la strada ferrata e il palazzo ATM, è stata risolta una problematica che ha creato non pochi inconvenienti lungo il complesso procedimento che ha portato al risultato attuale. Quando parliamo di grandi opere, non dobbiamo perdere di vista la fitta rete di imprevisti che si presentano, ma con il forte impegno e la caparbietà, si può arrivare lontano. Siamo animati dalla ferma convinzione di elevare al massimo gli standard della meravigliosa città in cui viviamo e andremo avanti in questa direzione. Quando saranno riuniti i due assi Via Acireale – Via Maregrosso, l’opera si mostrerà in tutta la sua imponenza. Siamo molto fiduciosi sul futuro di Messina”.