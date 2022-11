Messina: il Comune partecipa al programma internazionale IURC

3 Novembre 2022 14:58

Partecipazione del Comune di Messina al programma internazionale IURC (International Urban Regional Cooperation): giovedì 10 a Palazzo Zanca incontro con la stampa

Il Comune di Messina è l’unica città italiana, insieme a Reggio Emilia, ad essere stata ammessa al programma internazionale IURC (International Urban Regional Cooperation) che promuove progetti di cooperazione tra i Comuni europei e quelli del sud est Asiatico. In questo ambito, la città di Messina è stata gemellata al Comune di Kochi (India) nella ricerca e nella sperimentazione di soluzioni digitali a supporto della prevenzione e gestione di catastrofi naturali, quali frane ed alluvioni. A tal proposito, l’Assessore ai Rapporti con le Istituzioni Europee Carlotta Previti è stata invitata e parteciperà lunedì 7 e martedì 8 novembre prossimi a Bruxelles, insieme ad una rappresentanza del Servizio Politiche Europee del Comune di Messina, all’Assemblea annuale dei Comuni aderenti al programma IURC.

Successivamente, giovedì 10 e venerdì 11 novembre una delegazione del Comune di Kochi, insieme a rappresentanti degli uffici della Direzione del programma IURC, visiterà la città di Messina.

In particolare, la due giorni di incontri sarà l’occasione per mostrare gli applicativi digitali di ultima generazione in uso al Comune di Messina, realizzati nell’ambito del progetto Mesm@rt e che hanno consentito a questo Comune di ottenere il primo posto all’Ecohitech award di Rimini del 2021. A margine dell’incontro che le suddette delegazioni avranno con il Sindaco Federico Basile, giovedì 10, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà un incontro con la stampa.