Messina, il 22 novembre la presentazione del regolamento istitutivo del Consiglio Baby della Terza Municipalità

18 Novembre 2022 10:44

Il Consiglio della Terza Municipalità, martedì 22.11.2022 alle ore 10:30, presso la propria sede istituzionale sita a Camaro, presenterà il regolamento istitutivo del Consiglio Baby della Terza Municipalità. Invitati alla presentazione il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori con delega riconducibile alla materia, il Provveditore agli Studi ed i Dirigenti degli Istituti Scolastici Comprensivi della Terza Municipalità.

“Proprio gli Istituti Scolastici Comprensivi della Terza Municipalità sono i veri attori protagonisti del Baby Consiglio e con i quali ci si è confrontati preventivamente sull’argomento. – spiega in una nota stampa Alessandro Cacciotto, Presidente della Terza Municipalità – L’istituzione del Baby Consiglio della Terza Municipalità si prefigge di sensibilizzare le bambine, i bambini, le ragazze, i ragazzi, all’esercizio della democrazia e alla conoscenza delle Istituzioni, garantendo al Consiglio della Terza municipalità il loro fondamentale punto di vista per la conoscenza diretta delle loro esigenze ed aspettative, rendendoli una risorsa per il territorio municipale. Ulteriori dettagli saranno resi noti in occasione della conferenza di presentazione“.