Messina: gli eventi in programma per la giornata dei diritti dei disabili

30 Novembre 2022 14:36

Da domani, giovedì 1 dicembre, sino a sabato 3, si svolgeranno gli eventi organizzati, in occasione della “Giornata Internazionale dei diritti della persona con disabilità”. E’ quanto illustrato, oggi a Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco di Messina, Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa, cui sono intervenuti gli Assessori, alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore, e alle Pari Opportunità, Liana Cannata; il Garante della disabilità del Comune di Messina, Tiziana De Maria; i Delegati, provinciale del CIP, Francesco Giorgio, ed alle disabilità dell’Università degli Studi di Messina, Fiammetta Conforto; il coordinatore della Caritas Diocesana, Nino Morabito; un componente della SSR (Società Servizi Riabilitativi), Carmelo Caporlingua; e la campionessa paralimpica di Judo e testimonial dell’evento, Carolina Costa.

“Tali iniziative assumono un ruolo rilevante – ha dichiarato il Sindaco Basile durante il suo saluto istituzionale – in quanto devono indurci attraverso un sistema di comunicazione e di aggregazione alla riflessione e alla sensibilizzazione, al fine di promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità, ribadendo il principio di uguaglianza e la necessità di garantire loro la piena ed effettiva partecipazione alla vita quotidiana in una società che sia completamente accessibile”. Il Sindaco Basile ha poi consegnato alla campionessa Costa una medaglia al valore atletico “per le sue grandi prestazioni sportive” augurandole “nuovi ed altrettanto importanti successi nello sport e nella vita”.

“L’Amministrazione comunale – ha proseguito l’Assessore Calafiore – è sempre sensibile alle iniziative di carattere sociale. Il nostro auspicio è che il valore di questa Giornata attraverso il nostro impegno possa contribuire ad alzare il livello di attenzione in merito alle tematiche della disabilità e riuscire ad abbattere la cultura dell’indifferenza e della discriminazione. Sono previsti tre giorni di intense attività, ma le iniziative per tenere alta l’attenzione sul tema proseguiranno anche nelle prossime settimane in totale accordo con le Istituzioni coinvolte”.

L’Assessore Cannata ha concluso gli interventi dell’Amministrazione Basile, spiegando che: “Sabato ci sarà una giornata di sport e di inclusione per tutti i partecipanti all’evento, poiché giovani e meno giovani, persone con disabilità e non, avranno la possibilità di conoscere e provare diverse discipline sportive paralimpiche, valorizzando così il tema dello stare insieme in modo integrato, con l’obiettivo di incentivare e incrementare l’attività sportiva paralimpica nel territorio”. Secondo Francesco Giorgio: “E’ importante la costruzione di una rete istituzionale che coinvolga gli attori che si occupano a vario titolo del tema della disabilità per riuscire a raggiungere il numero più alto possibile di persone, coinvolgendole in questo percorso di sviluppo delle discipline dello sport paralimpico”.

Il programma prevede domani, giovedì 1 dicembre, alle ore 10, nell’Aula Magna del Rettorato, presso l’Università degli Studi di Messina, un convegno dal tema “La trasformazione verso una società sostenibile e coinvolgente per tutti”. Venerdì 2, alle 10, al PalaTracuzzi, un’esibizione di Baskin – “Memorial Simona Siracusano” SSR Baskin Messina-Avola Baskin. Sabato 3, a partire dalle ore 9 sino alle 13, in Piazza Duomo, e in caso di condizioni meteo avverse al PalaRescifina, si terrà “Lo Sport che Unisce”, dimostrazioni sportive aperte a tutti: baseball, ginnastica artistica, calcio a 5, pallavolo, tiro con l’arco, tennis, pallacanestro, tennistavolo, judo, muay thay, atletica leggera, scherma, canottaggio, vela, rugby, ciclismo, pallamano, powerlifting, minivolley, minibasket e calciobalilla.