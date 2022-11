Messina: gli appuntamenti del Cirs per la Giornata internazionale contro la violenza

24 Novembre 2022 21:00

Nell’ambito delle celebrazioni della giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che segna anche l’avvio delle attività preparatorie alla Giornata Mondiale dei diritti umani, venerdì 2 dicembre alle 19.00 nella sede del Cirs di via Mons. Bruno 22 si terrà l’evento “Ali per volare- pace e libertà contro ogni violenza”. Il programma prevede uno straordinario percorso musicale live con Peppe Ruggeri- voce e chitarra, Fabio Conti-voce, flauto e armoniche, Ersilia Dolci- pianoforte, Laura Bruno- voce, Cettina Cardile- voce.

Nel corso dell’incontro anche la toccante testimonianza di Samaneh, una donna iraniana che oggi vive e lavora a Catania. L’evento si concluderà con una cena preparata da un cuoco d’eccezione: lo scrittore e sceneggiatore Mario Falcone, volontario del Cirs, che verrà coadiuvato dalle ragazze ospiti della casa famiglia gestita dall’ente. Per prenotare la propria partecipazione all’evento occorre chiamare il 327.4519881 dalle 9.00 alle 13.00.

Ma saranno tanti altri gli appuntamenti che vedranno il Cirs impegnato durante le manifestazioni organizzate per la giornata contro la violenza. Oggi, 24 novembre, alla scuola Leopardi la presidente Maria Celeste Celi relazionerà sulle attività del Cirs a sostegno delle donne nel convegno sul tema “La famiglia, la scuola, le istituzioni”.

Domani, 25 novembre, il Cirs sarà presente a piazza Cairoli dalle 9.00 alle 13.00 e a piazza Duomo dalle 16.00 alle 20.00 nei punti informativi allestiti dalla Questura di Messina nell’ambito dell’iniziativa “Questo non è amore”, allo scopo di sensibilizzare e informare contro la violenza. Sempre domani alle 21.30 al Teatro Vittorio Emanuele si svolgerà lo spettacolo di teatro-danza “Core mio”, a cura della Compagnia Arti Visive, il cui ricavato verrà devoluto anche al Cirs.

Lunedì 5 dicembre, infine, la presidente del Cirs Maria Celeste Celi interverrà con una sua relazione all’incontro organizzato per “Orange the world… in ME”, campagna di sensibilizzazione contro la violenza e per il rispetto dei diritti umani, che si terrà al Baby Pit Stop all’interno del Palacultura.