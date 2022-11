Messina: la Giornata della Prevenzione Sanitaria per dare una “Risposta di Salute a tutti”

8 Novembre 2022 16:55

Messina: presentata oggi a Palazzo Zanca la III edizione della “Giornata della Prevenzione Sanitaria”, organizzata dal Presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto

Presenti gli Assessori alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore e ai Rapporti con le Municipalità Massimiliano Minutoli, è stata presentata oggi a Palazzo Zanca la III edizione della “Giornata della Prevenzione Sanitaria”, organizzata dal Presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto ed ideata nel tempo dal Consiglio della III Municipalità. Ad illustrare i dettagli dell’iniziativa, che si svolgerà a villa Dante sabato 12 novembre, dalle ore 8.30 alle 17, la coordinatrice della manifestazione Silvana Paratore. Durante l’incontro con i giornalisti sono stati evidenziati i temi della prevenzione e l’importanza di sottoporsi ai controlli per salvaguardare il proprio stato di salute. Per usufruire dei servizi non sarà necessaria la prenotazione, ma basterà recarsi a villa Dante negli orari stabiliti. Ad accogliere sabato i cittadini ed a fornire adeguato supporto logistico negli spazi attrezzati l’Esercito italiano, i giovani della Croce Rossa, il Masci Messina 1 Il Faro, la Guardia costiera volontaria di Messina e l’Associazione “I Rangers d’Italia”. Alla conferenza stampa presenti, tra gli altri, la Presidente della Messina Social City Valeria Asquini e il Capitano Debora Basile del Comando Brigata Meccanizzata Aosta.

Numerosi i medici specialisti coinvolti nella giornata di prevenzione sanitaria che eseguiranno degli screening gratuiti per la popolazione. Previste consulenze nutrizionali e dietetiche con la dott.ssa Alessandra Bevacqua, dietista nutrizionista e consulenze per il benessere psicofisico con lo staff del centro Gea Rosy e Chiara; consulenze fisioterapiche, posturali, ostetriche, massoterapiche con gli specialisti Davide Nostro, Laura Ferrari, Giorgia De Grazia, Chiara Zanghì e Martina Battaglieri dello studio fisioterapico Human; visite senologiche per prevenzione oncologica mammaria col dott. Pietro Delia; visite cardiologiche con esecuzione di elettrocardiogramma in telemedicina con HTL e misurazione della pressione e della glicemia grazie a Federfarma ed al dott. Giovanni Crimi; visite audiometriche con misurazione dell’udito col dott. Fabio Morabito e l’ing. Maini dell’Aerfon; consulenze ginecologiche e di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili con la dott.ssa Maria Pia Lucà specialista in ostetricia, ginecologia e sessuologa ed il dott. Gianfranco Pellicanò infettivologo del Policlinico Universitario di Messina; consulenze odontoiatriche e per la cura e l’igiene del cavo orale col dott. Umberto Giuffrè; consulenze di magnetoterapia e ultrasuonoterapia eseguite dagli operatori Nazareno Romeo e Santo Ielo della Trisalus; consulenze diabetologiche pomeridiane col dott. Francesco Berenato. Previsto inoltre uno sportello di orientamento psicologico con lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Crisafulli.

Sarà possibile inoltre richiedere informazioni sulla donazione degli organi all’AIDO, del midollo osseo all’ADMO e del sangue all’AVIS comunale di Messina ed all’Avis provinciale; sulla talassemia alla Fasted Messina Onlus, sullo spettro autistico all’Associazione Bambini speciali di Marco Bonanno e su come fronteggiare le emergenze nel caso di malori cardiaci rivolgendosi all’Associazione “Sorrentino Sorry”. Previsto anche per i più piccoli un momento di animazione con il Vip Clown. La giornata è aperta a tutti ed in particolare alle persone fragili, ai soggetti svantaggiati ed agli anziani.