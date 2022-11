Messina: giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le iniziative

21 Novembre 2022 10:56

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, venerdì 25 novembre, a partire dalle ore 17 presso l’Aula Magna dell’Ateneo di Messina si terrà la presentazione del libro “Francesca- Storia di un amore in tempo di guerra” di Felice Cavallaro (ed. Solferino). All’incontro, organizzato dall’Ateneo in collaborazione con la Prefettura di Messina, prenderanno parte il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea e il Prefetto, S. E. Cosima Di Stani, interverranno il magistrato Maria Teresa Arena, Adriana Malignaggi e Gaia Vizzini; sarà presente l’autore. Nel corso della presentazione saranno consegnati i premi di laurea dedicati alla memoria della prof.ssa Maria Antonella Cocchiara.

Alle 19, nell’atrio del rettorato, alla presenza dell’autore Gilberto Dominick, sarà inaugurata la mostra fotografica “Violata” con la regia di Giovanna Manetto. Infine, alle ore 21 presso il Teatro Vittorio Emanuele, si terrà lo spettacolo di danza “Core mio”, a cura della Compagnia delle Arti Visive.