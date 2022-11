Messina, Germanà: “partecipato con orgoglio all’Esercitazione Sisma dello Stretto. Grazie a chi lavora per la nostra sicurezza”

5 Novembre 2022 17:42

Messina, Germanà: “per cultura e formazione politica guardo sempre al territorio, per capire i problemi bisogna girare e conoscere, vedere con i propri occhi”

“Ho preso parte con orgoglio alle esercitazioni della simulazione Sisma dello Stretto 2022. Per cultura e formazione politica guardo sempre al territorio, per capire i problemi bisogna girare e conoscere, vedere con i propri occhi”. A dirlo è il senatore Nino Germanà di Lega-Prima l’Italia che questa mattina ha partecipato ad uno degli scenari di simulazione di terremoto e maremoto che la Protezione Civile nazionale sta svolgendo nella città di Messina.

“Voglio approfittare di questa occasione per ringraziare tutte le donne e gli uomini della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, della Forestale e delle forze armate e di polizia che in silenzio lavorano per la sicurezza e la tutela di tutti quanti noi. Un pensiero anche alle loro famiglia che, soprattutto in situazioni di emergenza, vivono con ansia e preoccupazione il fatto che i propri cari intervengono in situazioni delicate e pericolose”, conclude.