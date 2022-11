Messina, tornano in scena i “Fikissimi” con lo spettacolo “Sikania”

13 Novembre 2022 12:41

Tornano in scena i “Fikissimi” con “SIKANIA”, venerdì 18 al Palacultura: tutte le info

Venerdì 18 al Palacultura con inizio alle 20,30, tornano in scena i “Fikissimi”, con uno spettacolo di canto, recitazione e ballo dal titolo “Sikania” per la regia di Massimo Pulitanò e Cosimo Milone che ha anche scritto i testi. La trama ruota attorno a una vicenda centrale che si snocciola attraverso le confessioni con toni intimistici, a volte seri e intensi, altri più scanzonati, fatte dai vari personaggi ai tavolini di un bar. Non mancano anche riflessioni affidate a brani musicali interpretati rigorosamente dal vivo dai musicisti del gruppo. A incorniciare il tutto vi è il ballo che arricchisce lo spettacolo con coreografie di Laura Cosio.

Il ricavato dello spettacolo, realizzato grazie al patrocinio del Comune di Messina, verrà devoluto al Comitato Acisjf di Messina, presieduto da Annamaria Tarantino, che si occupa dell’accoglienza e dell’ascolto delle giovani donne in difficoltà e dei loro figli. Il gruppo dei Fikissimi, per la maggior parte medici, è composto da: Luisa Barbaro, Katia Bevacqua che è anche aiuto regia, Renato Caldarera, Francesco Calogero, Oscar Cartagenova, Fabio Catalano che si occupa della direzione musicale, Francesco D’Arrigo, Marcello Fatato, Giovanna Genitori, Giovanna Giuffrè, Rita La Paglia, Letizia Lucca, Elvira Marsico, Cosimo Milone, Marco Milone, Carmelo Peditto, Giuseppe Picciolo, Massimo Pulitanò, Argentina Sangiovanni, Rosita Sciacca e Salvatore Signorino. A presentare lo spettacolo sarà la giornalista Letizia Lucca.