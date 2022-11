Messina: domani a Palazzo Zanca l’inaugurazione della mostra “L’eredità di Falcone e Borsellino”

17 Novembre 2022 17:22

Domani, venerdì 18 novembre, alle ore 11.30, nell’atrio di Palazzo Zanca sarà inaugurata la mostra fotografica “L’eredità di Falcone e Borsellino” organizzata dall’ANSA, dalla Regione siciliana e dal Fondo Sociale Europeo e curata dalla società Quater Academy. ente accreditato dalla Regione siciliana Dipartimento Formazione. Alla cerimonia di inaugurazione il Sindaco Federico Basile ha invitato a partecipare il Prefetto Cosima Di Stani e le autorità militari, civili e religiose. Prenderanno parte all’evento, gli Assessori alla Pubblica Istruzione Massimo Finocchiaro e alle Politiche Giovanili Liana Cannata; il Direttore ANSA regionale Nuccio Franco; il dott. Pietro David in rappresentanza dell’Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo; il Direttore provinciale dell’Ufficio scolastico regionale Stello Vadalà; i vertici degli uffici giudiziari e investigativi e una delegazione di studenti delle scuole cittadine. La mostra, itinerante nelle nove sedi comunali siciliane, è realizzata come omaggio alla memoria e al sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e ricostruisce attraverso le immagini “private” messe a disposizione dai familiari e l’archivio fotografico dell’ANSA la vita dei due magistrati.

L’obiettivo è quello di esaltare il valore storico, culturale e sociale degli eventi e delle iniziative sul territorio nazionale al fine di esaltare la commemorazione della ricorrenza attraverso il coinvolgimento dei giovani per fare conoscere a coloro che in quegli anni non erano ancora nati il sacrificio dei due eroi magistrati nella lotta alla mafia. L’esposizione è visitabile sino al 30 novembre prossimo.