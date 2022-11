“Messina Coro Festival”: oggi la presentazione a Palazzo Zanca

16 Novembre 2022 09:24

Nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi, mercoledì 16 novembre, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca a Messina, alla presenza del Sindaco Federico Basile, sarà illustrata la prima edizione di “Messina Coro Festival”. All’incontro prenderà parte l’Assessore Vincenzo Caruso, il quale, d’intesa con il Sindaco Basile, ha proposto l’evento approvato con delibera di Giunta relativo ad una competizione canora tra le Corali Polifoniche, Giovanili e Studentesche degli Istituti superiori del Comune di Messina, organizzata con la collaborazione delle Associazioni concertistiche Filarmonica Laudamo, Accademia Filarmonica e Associazione Musicale Vincenzo Bellini.

La gara canora “Messina Coro Festival”, inserita nell’ambito del progetto “Messina Città della Musica e degli Eventi”, si propone di valorizzare l’attività artistica delle formazioni corali per offrire un’occasione di confronto musicale ed espressivo attraverso un concorso con l’intento di stimolare la creatività e la ricerca di espressioni canore nei repertori musicali, nello spirito di una sana competizione, che non prevede premi in denaro, ma il piacere di esibirsi e di gareggiare su un palcoscenico, ove la sfida è improntata sull’originalità del repertorio e dall’animazione canora e sonora.