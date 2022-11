Messina: confronto per l’istituzione di un Comitato “Giganti”

23 Novembre 2022 13:30

Nel corso dei lavori dell’odierna V Commissione consiliare (Tradizioni Popolari), presieduta dal Consigliere comunale Raimondo Mortelliti, alla presenza dell’Assessore con delega alle Politiche Culturali e alle Tradizioni Popolari Enzo Caruso e i gruppi folclorici messinesi, aderenti alla F.I.T.P. (Federazione Italiana Tradizioni Popolari), con il presidente provinciale Santino Merrino del gruppo “I cantu strittu”, Lillo Alessandro per “I Canterini Peloritani”, Tobia Rinaldo per “I Cariddi”, Nino Merrino per “La Madonnina”, Orazio Grasso per “Mata e Grifone” e Massimiliano Rinaldo per “Insieme Siciliano”, si é discusso dell’importanza dell’istituzione di un Comitato “Giganti” che, in sintonia con l’Amministrazione comunale, ed in piena collaborazione con il già esistente Comitato Vara, possa rivalorizzare attraverso lo studio e la ricerca, e nel pieno rispetto delle antiche tradizioni cammarote, la famosa e celebre Passeggiata dei Giganti per le vie del centro cittadino negli eventi delle manifestazioni collegate al ferragosto messinese.

L’iniziativa, arricchita durante il dibattito in Aula da oltre 45 anni di racconti da parte dei presidenti delle varie associazioni, ha suscitato grande interesse all’interno della Commissione, riscuotendo all’unanimità il via libera dell’Aula alla sua