Messina, mezza città senz’acqua per tre giorni | DETTAGLI

Sarà un fine settimana senza acqua per buona parte di Messina a causa di un’imponente lavoro di riqualificazione della rete idrica. Le date di questo intervento, con ogni probabilità, saranno quelle dei giorni che vanno da venerdì 25 a domenica 27 novembre. Nel week end le scuole, l’università e gli uffici sono chiusi e questo dovrebbe ridurre i disagi, ma avranno indubbiamente problemi gli esercizi commerciali in primis bar, pub, ristoranti e le abitazioni private (meno problemi per chi ha una riserva di acqua grazie ai serbatoi).

Le aree interessate dall’interruzione dell’acqua dovrebbero essere:

– C.da San Corrao e parte alta di Gravitelli;

– Parte alta della Via Torrente Trapani dal centro sportivo Cappuccini verso monte;

– Via Puntale Arena, via Adda, via Carrai, via Varatia, via Trebbia, via Grattoni, via 108;

– C.da Scoppo e c.da Caprera;

– Vallata del Giostra dal viale Regina Elena verso monte, ivi compresa la parte a monte (Badiazza, San Jachiddu, Tremonti, c.da San Michele, Reginella);

– San Licandro e tutta la zona a monte del viale Regina Elena;

– Vallata del torrente Annunziata ivi compresa tutta la parte a monte (c.da Citola, Annunziata Alta, Campo Italia);

– Tutta la zona nord del comune di Messina, dal Viale Annunziata fino a Mortelle, ivi compresi tutti i villaggi collinari (Marotta, Papardo, Castanea, Masse, Curcuraci, Faro Superiore – dalla via Torrente Papardo verso Sant’Agata), ad esclusione di Sperone, Salice, Faro Superiore (la parte dalla via Torrente Papardo fino a Tono) e della fascia litoranea dei villaggi di Paradiso, Pace e Sant’Agata;

– Ganzirri, Torre Faro.

Inoltre, si registreranno disservizi nelle zone:

– Camaro Superiore (c.da Ummo, via Annibale, complesso Mito, c.da Luce) e Camaro S. Luigi;

– Fascia litoranea dei villaggi di Pace e Sant’Agata.