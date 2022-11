Messina: censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, al via la seconda fase

29 Novembre 2022 23:10

Il 22 dicembre prossimo si concluderà il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni a Messina, avviato lo scorso 2 ottobre, attraverso il quale l’Istat rileva annualmente le principali caratteristiche e le condizioni socio-economiche degli italiani. Messina, come tutte le città capoluogo è tra quelle coinvolte nello svolgimento delle indagini campionarie sia Areale che da Lista. Dopo l’edizione benchmark del 2021, quella attuale 2022, è la prima del nuovo ciclo dei Censimenti permanenti della popolazione in quanto è divenuto continuativo e non più decennale.

Il Sindaco Federico Basile unitamente all’Assessore con delega ai Servizi al Cittadino Massimiliano Minutoli nel sottolineare l’importanza del censimento, quale strumento utile e necessario al fine di produrre un quadro informativo statistico sugli aspetti strutturali e socio-economici della popolazione sia a livello nazionale, regionale e locale, invitano la cittadinanza a compilare al più presto il questionario on line ricordando che “non si tratta di una partecipazione facoltativa, partecipare al Censimento è un obbligo di legge, e la mancata risposta comporterà l’erogazione da parte dell’Istat di una sanzione amministrativa”. “I principali vantaggi introdotti dal nuovo disegno censuario – concludono il Sindaco e l’Assessore – sono un forte contenimento dei costi della rilevazione e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie”.

Ad oggi, è stata ultimata la prima fase, quella relativa all’indagine Aerale, avviata il 30 settembre e conclusasi il 27 novembre scorso, che ha interessato una consistente parte di territorio, le aree da nord a sud e quasi tutte in zone con una toponomastica piuttosto carente. In merito all’indagine da Lista, attualmente in corso, le famiglie possono essere chiamate a partecipare alla rilevazione campionaria oppure non essere coinvolti dall’edizione in corso. Le famiglie possono compilare il questionario on line utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera informativa ricevuta a firma del Presidente Istat; o in alternativa alla compilazione autonoma del questionario elettronico, possono recarsi all’Ufficio comunale di Censimento, attivo per tutta la durata della rilevazione, dotato anche di una postazione dedicata per permettere alle famiglie di effettuare la compilazione in maniera autonoma o attraverso l’intervista faccia a faccia condotta da un operatore comunale. Inoltre, a supporto delle famiglie al fine di agevolare la compilazione del questionario è attivo il servizio di rilevazione porta a porta a cura di rilevatori, muniti di tesserino di riconoscimento, che suoneranno ai campanelli delle famiglie per inserire le risposte in un tablet e, alla fine dell’intervista su richiesta sarà rilasciata una ricevuta che potrà essere inviata anche tramite mail. Il questionario dovrà essere compilato riferendosi alla situazione familiare alla data del 2 ottobre scorso, entro il 12 dicembre prossimo. A far data dal 12 dicembre e sino alla scadenza del 22 dicembre, le famiglie che non hanno provveduto alla compilazione del questionario saranno contattate dai rilevatori per l’adempimento.

I dati personali sono tutelati dal codice in materia di protezione dei dati personali in ogni fase della rilevazione, dalla raccolta alla diffusione dei dati. Per avere tutte le informazioni e i chiarimenti i cittadini possono contattare l’Ufficio comunale di Censimento del Comune di Messina, in Piazza Unione Europea n.1, Palazzo Zanca al recapito telefonico 0907723301 – 0907723303 – 0907722300, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30; e sabato mattina dalle 9.00 alle12:.00; oppure inviando una mail all’indirizzo statistica@comune.messina.it. Tutte le informazioni sui contenuti del censimento sono consultabili sul sito dell’Istat http://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni, o al numero verde 800.188.802, Il servizio è attivo tutti i giorni (sabato e domenica inclusi) sino al 22 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 21:00.