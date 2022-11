Messina, domani la presentazione della campagna “Orange the World”

23 Novembre 2022 10:53

Domani, giovedì 24 novembre, alle ore 11, nel corso di una conferenza stampa che si terrà, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, presenti gli Assessori, Alessandra Calafiore, Liana Cannata, Massimo Finocchiaro, Massimiliano Minutoli ed Enzo Caruso, sarà illustrata la campagna internazionale per dire no alla violenza sulle donne “Orange the world”. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, cui prenderanno parte rappresentanti del Comando provinciale Carabinieri Messina e di istituti scolastici cittadini, il Presidente del Soroptimist club Messina Linda Schipani illustrerà il calendario delle iniziative, promosse dall’associazione e patrocinate dall’Amministrazione comunale e dal Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri Messina, nell’ambito della campagna ‘Orange the Word’: colora il mondo di arancione contro la violenza di genere.

Il programma dell’evento prevede 16 giornate, caratterizzate da iniziative e appuntamenti di sensibilizzazione alla tematica che prenderà il via venerdì 25 novembre, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne e si concluderà il 10 dicembre prossimo per la ricorrenza della Giornata mondiale dei diritti umani e Soroptimist Day.