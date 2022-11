Messina: cambio al vertice della Capitaneria di Porto

29 Novembre 2022 16:53

In data 25 novembre u.s. presso il Salone dei mosaici della Stazione marittima, si è svolta la solenne cerimonia del passaggio di consegne del Comando della Capitaneria di porto di Messina Autorità Marittima dello Stretto, alla presenza del Direttore Marittimo della Sicilia Orientale Contrammiraglio Giancarlo Russo. Al Capitano di Vascello Andrea Tassara, è subentrato il Capitano di Vascello Giacomo Cirillo, proveniente dalla Direzione Marittima di Civitavecchia. Si conclude così il mandato del Capitano di Vascello Andrea Tassara, caratterizzato da oltre due anni di intenso lavoro durante i quali, sotto la sua direzione, il Compartimento marittimo di Messina e l’ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos, hanno garantito nell’area di giurisdizione, la sicurezza della vita umana in mare e della navigazione, la tutela dell’ambiente marino e della costa. La cerimonia, si è svolta alla presenza delle Autorità civili e militari della città e delle associazioni combattentistiche oltre che del personale della Capitaneria di porto di Messina A.M.S.. Il Contrammiraglio Russo ha espresso il proprio compiacimento per l’operato e gli obiettivi raggiunti dall’Autorità marittima, congratulandosi per l’impegno profuso nell’espletamento dei numerosi compiti di istituto.

Il Capitano di Vascello Andrea Tassara ed il Capitano di Vascello Giacomo Cirillo, nuovo Comandante della Capitaneria di porto di Messina Autorità Marittima dello Stretto, hanno sottolineato il concetto di continuità, intesa come obiettivo primario da garantire e coltivare quale solida base per immaginare un futuro di sostenibili innovazioni e perciò orientato sempre verso un armonico ed equilibrato spirito di rinnovamento.