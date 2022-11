23 Novembre 2022 16:32

Tragedia a Messina dove è stato rinvenuto in un rudere di Via Salandra il cadavere di una 57enne, non italiana, che probabilmente nelle scorse ore aveva trovato rifugio proprio in quel posto. Non si conosce, al momento, il motivo del decesso, si valutano le cause naturali.

Sembrerebbe che a dare l’allarme sia stato un clochard. Sul posto la Polizia municipale, la polizia di Stato, un’ambulanza ed i vigili del fuoco.