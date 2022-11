Messina, Cacciotto: “spero presto al via i bandi per le nuove assunzioni al Comune”

25 Novembre 2022 10:42

“L’approvazione nella tarda serata di ieri del bilancio consuntivo, a cui dovrebbe seguire a breve quella del bilancio consolidato, sarebbe, secondo le dichiarazioni del primo cittadino, la chiave di svolta per dare il via libera ai bandi per centinaia di nuovi posti di lavoro al Comune. Mi auguro, ed anzi lo auguro alla città – dichiara il presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto – che si possa procedere prima possibile ai bandi per le assunzioni, sia per dare nuovo lavoro a tanti cittadini e sia per potenziare il personale che ruota all’interno della macchina amministrativa“.

Proprio su quest’ultimo aspetto Cacciotto si sofferma, ricordando la carenza cronica di personale all’interno della propria sede istituzionale e la necessità, come già rappresentata in diverse occasioni, di avere nuove figure in organico. “Spero che con le nuove assunzioni, ovviamente mi auguro decisamente anche prima delle nuove assunzioni tenuto conto della necessità che da tanto tempo è stata fatta presente – continua Cacciotto – il personale che già lavora con impegno, dedizione e professionalità nella sede municipale di Camaro, sia integrato da nuove figure e forze lavoro, per poter ancora meglio fare fronte ad una utenza numericamente importante e per poter aumentare il numero dei servizi di una municipalità che conta circa 60.000 abitanti, un numero di non poco conto che fa della Terza, la Municipalità più popolosa“.