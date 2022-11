Messina, il Sindaco Basile ha presentato il nuovo Segretario Generale della Città Metropolitana

8 Novembre 2022 15:15

Messina: un breve incontro con i dipendenti nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni

Stamane, a Palazzo dei Leoni, il Sindaco Metropolitano Federico Basile ha accolto ufficialmente la nuova Segretaria Generale, la dott.ssa Rossana Carrubba. All’incontro, svoltosi nel Salone degli Specchi del palazzo istituzionale della Città Metropolitana di Messina, hanno partecipato numerosi i dipendenti dell’Ente. “Ci tenevo a presentare al personale la Dott.ssa Carrubba, figura nota per la professionalità messa in campo al Comune di Messina già da quattro anni e in precedenza nei Comuni in cui è stata in carica – ha detto il Sindaco Basile. “È un augurio di buon lavoro ad una figura importante, qual è quella del Segretario Generale, in un Ente con una situazione particolare – ha ricordato – perché la Città metropolitana di Messina attualmente ha in organico solo una Dirigente”. “La presenza della Dott.ssa Carrubba – ha sottolineato il dott. Basile – darà quella giusta accelerata per rimpinguare la dotazione organica e la struttura organizzativa e dirigenziale. La struttura necessita di adeguarsi e di rilanciarsi e sono convinto che la dott.ssa Carrubba darà quell’impulso, che già c’era e che deve essere trasformato in atti concreti. Già da domani – ha concluso il Sindaco – riprenderemo con la Segretaria Generale le tematiche relative al PNRR e l’organizzazione della struttura”.

La dott.ssa Rossana Carrubba ha ringraziato tutto il personale per l’accoglienza calorosa e per il clima di coesione e di collaborazione lavorativa. “Sono sicura di trovare il giusto supporto per raggiungere gli obiettivi prefissati, per essere come Ente di area vasta un punto di riferimento per i Comuni del territorio metropolitano e per realizzare le sfide che i fondi del PNRR ci richiedono”. Le opere pubbliche e la digitalizzazione sono le tematiche già messe sotto analisi dalla Segretaria Generale, oltre alla carenza di personale. “Sono già al lavoro – ha affermato – per procedere alle assunzioni, un’esigenza prioritaria data la mancanza di personale”. A conclusione del breve incontro l’intervento della dirigente avv. Anna Maria Tripodo, che ha ribadito l’eccellenza dell’apparato burocratico metropolitano, ma l’impellente necessità di un impinguamento della struttura, anche in previsione degli ulteriori pensionamenti previsti per il prossimo anno.