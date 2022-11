Messina: donata al Sindaco Basile l’opera del maestro Alex Caminiti firmata da Papa Francesco

9 Novembre 2022 12:34

Messina: il Sindaco Federico Basile ha ricevuto in dono una tela realizzata dal maestro di arte contemporanea Alex Caminiti

Questa mattina il Sindaco Federico Basile ha ricevuto in dono una tela realizzata dal maestro di arte contemporanea Alex Caminiti. L’artista messinese ha espresso il desiderio di donarla al Primo cittadino in quanto trattasi di un ritratto raffigurante la statua di Messina sul quale è stata apposta la firma del Santo Padre in segno di benedizione della Città. E’ stato durante l’incontro tra l’artista e il Papa tenutosi, nei giorni scorsi in occasione dell’udienza generale, che “si è creata una performance inaspettata – ha spiegato Caminiti – nel mostrare l’opera al Pontefice poiché contestualmente ha apposto la sua firma”.

Il Sindaco Basile nel ringraziare l’artista Caminiti “l’apprezzabile firma di Papa Francesco intesa come benedizione per la città di Messina auspico – ha detto il Sindaco – possa rappresentare il simbolo di Pace, Amore e Fratellanza tra il popolo Argentino e il popolo Italiano da sempre uniti e vicini, nello sport e nella vita”. L’unione tra i due Paesi si è intensificata e rinnovata attraverso l’elezione di Papa Francesco, nato il 17 dicembre 1936 a Flores in Argentina con il nome di Jorge Mario Bergoglio figlio di emigranti piemontesi e che ha vissuto a Buenos Aires, dove era Arcivescovo fino alla sua incoronazione Papale (avvenuta il 13 marzo 2013).