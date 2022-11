Avvocati messinesi in prima linea nella donazione del sangue

30 Novembre 2022 11:12

Nel mondo ogni due secondi qualcuno ha bisogno di sangue, le trasfusioni rappresentano una terapia salvavita in numerose evenienze, moltissimi interventi vengono rinviati quotidianamente per carenza di sacche: scendono in campo a favore della donazione anche gli avvocati messinesi che saranno impegnati in prima linea in un’iniziativa promossa dall’Ordine professionale insieme con IRCCS Bonino Pulejo e Avis.

L’appuntamento, che si svolgerà nell’arco di cinque giornate, nella piazza del Tribunale di Messina, da lunedì 12 a venerdì 16 dicembre, sarà presentata in conferenza stampa giovedì 1° dicembre alle ore 10,30 nella sede dell’Ordine degli avvocati: all’incontro prenderanno parte il presidente dell’ente Domenico Santoro, i direttori sanitario e amministrativo del Centro Neurolesi Bonino Pulejo, rispettivamente, Giuseppe Rao e Maria Felicita Crupi, il coordinatore locale per il procurement di organi e tessuti Salvatore Leonardi, il referente del coordinatore locale Lorenza Mazzeo, il vicepresidente della Sezione comunale Avis Francesco Previte.