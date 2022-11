Emergenza a Messina: riparazione ultimata, ecco quando tornerà l’acqua nelle case | INFO e DETTAGLI

26 Novembre 2022 14:08

In serata, se non ci saranno intoppi, l’acqua tornerà in molte case dei messinesi rimasti senza. Dopo un lavoro durato tutta la notta, finalmente la riparazione è stata ultimata anticipando quindi i tempi. Questa mattina sono state avviate le pompe di sollevamento per trasferire l’acqua dal serbatoio di Montesanto a quello di Tremonti. Le abitazioni che si trovano in zona Camaro potrebbero ricevere, secondo quando comunica Amam, intorno alle ore 16 mentre l’erogazione regolare si avrà in nottata in tutta la città.

“Siamo in fase di collaudo sulla tenuta della condotta, sia sul tratto in oggetto che sull’intero collegamento tra Montesanto e Tremonti – commenta il Dg Salvo Puccio – anche alla luce della necessità di completare il tutto evitando le problematiche connesse all’arrivo della nuova perturbazione sulla città”.