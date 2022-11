Messina, il 25 e 26 novembre torna La Biennale dello Stretto 2022 “Le tre linee d’acqua”

24 Novembre 2022 11:25

La Biennale della Stretto nasce dal progetto di ricerca Mediterranei Invisibili, ideato e sviluppato da Alfonso Femia con 500×100 società benefit. È un programma permanente di analisi e indagine del territorio mediterraneo, sviluppato dal 2018 a oggi che si svolge attraverso viaggi ed esplorazioni, interviste con persone autorevoli di estrazione accademica, professionale, della Pubblica Amministrazione e attraverso approfondimenti progettuali.

Dopo quattro anni di esperienze, La Biennale dello Stretto non si propone come semplice evento, ma seria intenzione di costituire un luogo permanente di ricerca e confronto internazionale. Finalità del programma è cogliere le reali potenzialità di rilancio dell’area mediterranea, mappando i riferimenti essenziali – infrastrutture, paesaggio, ambiente urbanizzato, funzioni sociali pubbliche.

L’evento è promosso dalla società 500×100 Italia società benefit in partnership con Ordine degli Architetti di Reggio di Calabria. le Città metropolitane di Reggio Calabria e Messina e l’Ordine degli Architetti di Messina che hanno condiviso e finalizzato un protocollo d’intesa.

La prima edizione de La Biennale dello Stretto, in corso, si prolungherà fino al 18 dicembre 2022. Alla mostra di architettura e arte, fotografia e design, allestita a Campo Calabro, al Forte Batteria Siacci, inaugurata il 30 settembre scorso, si è affiancata una prima sessione di talk che si è conclusa il 4 ottobre.

Il 25 e 26 novembre prossimo si terrà la seconda sessione al Palacultura di Messina, il 25 novembre si parlerà di Architettura Mediterranea con un ospite straordinario Oriol Capedevila Arùs – MBM Arquitectes e di Territori invisibili attraverso il racconto dei progetti culturali di Maria Pina Usai, che rigenerano il territorio. Il 26 si terrà la cerimonia di consegna dei premi delle Città Metropolitane dello Stretto ai selezionati della Call to action, alle Cities case studies, ai Video e alla Scrittura.

Il programma delle due giornate

Il 17 e 18 dicembre si svolgeranno le due giornate conclusive a Reggio Calabria, con altri ospiti d’eccezione a testimoniare il valore e la capacità di attivazione culturale del progetto La Biennale dello Stretto.

L’evento ha registrato, fino a oggi, 5mila presenze nelle prime 5 giornate inaugurali e 1000 persone all’esposizione al Forte Batteria Siacci per ogni apertura settimanale (giovedì mattina, sabato e domenica). Diffuso nelle sedi del Museo Archeologico di Reggio Calabria e del Museo Interdisciplinare Regionale di Messina, della Fondazione Horcynus Orca, oltre che nella sede espositiva di Campo Calabro, ha generato e sta generando sul territorio reazioni unanimemente positive. Il portato sull’intera area euro-mediterranea ne sostanzia la finalità culturale inclusiva per tutti gli aspetti di arte, architettura, geopolitica, letteratura e dell’area socio-economica.

Alfonso Femia nell’esprimere la sua soddisfazione ha spiegato “La Biennale è sfida e scommessa insieme: siamo partiti con determinazione, credendoci molto. Nel percorso abbiamo conquistato la fiducia delle istituzioni che hanno compreso il valore del progetto, non solo some semplice evento, manifestazione ad alto contenuto culturale. Come ha detto nel suo intervento Carmelo Versace, sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la Biennale deve assumere la dimensione di un evento storicizzato, un processo in divenire costante, in grado di dare un contributo su più livelli, nazionale e internazionale. E non deve essere un’opportunità sprecata. Dunque … cominciamo a costruire la prossima edizione tutti insieme!”.

Francesca Moraci ha aggiunto “è stato un grande successo, ma è solo l’inizio di un viaggio di cultura e rigenerazione umana e territoriale. Contaminazioni tra esperienze raccontate, vissute, progettate che hanno coinvolto i Sindaci delle città metropolitane, le Università e altre Istituzioni che oggi sono pronte a proseguire in questa occasione che può riannodare trame interrotte di riscatto e di bellezza unica. Molti i giovani che hanno partecipato … e questo è un segnale di futuro! Basterebbe solo questo per costruire fiducia e speranza per una di inversione di rotta e un progetto anche politico per una nuova mappa mediterranea che vede nella Biennale dello Stretto il suo centro propulsore e ordinatore. Noi ci abbiamo messo il talento, le idee, la generosità di un dono…. e tutto quello che è stata la Biennale in una prova generale faticosa ma riuscitissima. Ora bisogna continuare con responsabilità, consapevolezza e generosità questo percorso avviato …. e insieme possiamo farcela“.

I curatori

Alfonso Femia è architetto, urbanista e designer, ideatore e co-fondatore nel 1995, di 5+1, nel 2005 trasformato in 5+1AA e che ha successivamente, nel 2017, mutato la sua denominazione in Atelier(s) Alfonso Femia / AF517, studio internazionale con sede a Genova, Milano e Parigi. Il suo impegno professionale si distingue per due aspetti: affianca all’attività progettuale di livello internazionale un serio e approfondito lavoro di ricerca sviluppato, nel corso degli anni, sia sul fronte teorico e laboratoriale, da cui il nome “Atelier(s)”, sia attraverso indagini sul territorio, dialoghi sul campo che creano connessione tra l’architettura, le persone, le loro narrazioni e geografie, i temi ambientali e climatici. È ideatore e co-fondatore di 500×100 società benefit, laboratorio permanente di ricerca che realizza diversi progetti culturali, con al centro il dialogo sulla città e i territori.

È stato curatore della terza edizione della Biennale di Architettura di Pisa nel 2019. È stato protagonista di una mostra personale allestita al Museo900 di Firenze nel 2022 e nello stesso anno ha ideato, realizzato e curato la prima edizione de La Biennale dello Stretto. Ha vinto diversi premi internazionali e ha insegnato in diverse università italiane e all’estero come visiting professor. Tra i suoi progetti più recenti la nuova sede del Gruppo BNL- BNP Paribas a Roma, Les Docks de Marseille, l’ampliamento dello Iulm a Milano, la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana a Roma, la nuova sede di Vimar a Marostica, la Dallara Academy a Parma, The Corner a Milano, complessi residenziali di housing sociale in Italia e in Francia e i progetti per i porti di La Spezia, Ravenna, Venezia, Barcellona, Marsiglia, Trieste e Reggio Calabria.

Francesca Moraci, di Messina, architetta, PhD in pianificazione territoriale, MS in Econocomic Policy and Planning, Fulbright in Economics, (NU Boston) è professoressa ordinaria di urbanistica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria; è stata componente del Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane e di ANAS spa (2015/21); ha partecipato a varie leggi di riforma e politiche urbane e infrastrutturali, strategie territoriali e costruzione di politiche pubbliche. È stata tra i 15 esperti del MIT per il Piano Strategico Nazionale per la Portualità e la Logistica (riforma della portualità). È componente della Commissione del MIMS per la riforma della legge urbanistica nazionale, standard urbanistici e Testo Unico dell’Edilizia.

Ha redatto numerosi studi, progetti e piani generali e di settore, tra cui ricordiamo, in relazione all’area dello Stretto, il PRG di Messina, il Piano strutturale Comunale di Reggio Calabria; lo Studio di fattibilità per il miglioramento dei sistemi di collegamento nell’Area dello Stretto di Messina; il Piano Strategico del sistema trasportistico e territoriale regionale; SIA del progetto di Attraversamento stabile dello Stretto di Messina; Servizi di Project Management Consulting per le attività concernenti la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina; SIA/VAS relativi ai nuovi Piani Regolatori Portuali dell’Autorità Portuale di Messina; Le Linee guida per la valutazione dei paesaggi di specifici ambiti territoriali (fasce costiere e ambiti montani) delle regioni Campania, Puglia e Calabria- MIBACT-POAT. È responsabile del goal pianificazione del cambiamento climatico del progetto pilota PNRR TECH4YOU. Fa parte del talk 100 donne che cambieranno l’Italia. È membro effettivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, e vice-presidente della società scientifica Accademia Urbana che ha co-fondato. È componente del CS degli Stati Generali delle Donne e membro della Fondazione Bellisario. È curatrice de La Biennale dello Stretto.