Mondiali, il gesto di Messi fa infuriare il Messico. Il pugile Canelo Alvarez: “prega che non ti trovi” | VIDEO

28 Novembre 2022 16:40

La vittoria dell’Argentina sul Messico è stata fondamentale per il destino dell’Albiceleste: dopo il ko contro l’Arabia Saudita, Messi e compagni erano praticamente spalle al muro e non potevano permettersi un altro passo falso. La rete della ‘Pulce’ e il raddoppio di Fernandez hanno allontanato i fantasmi di una possibile eliminazione, rimandando il discorso qualificazione all’ultima giornata.

Grande festa nello spogliatoio dei sudamericani dopo la partita. In un video virale sui social si vede l’intero roster a disposizione del CT Scaloni che canta e balla. Niente di strano, se non fosse per un particolare gesto di Messi che ha destato grandi polemiche. Il calciatore del PSG tira un calcio (involontario?) a una maglia del Messico, probabilmente scambiata con un avversario poco prima. Un gesto che ha dato molto fastidio ai messicani, a maggior ragione se fatto da un grande del calcio come Leo. Tante le critiche espresse sui social, fra le quali spicca quella del pugile messicano Canelo Alvarez che non ha usato mezzi termini nel dichiarare: “Messi ha preso a calci la nostra bandiera, preghi Dio di non incontrarmi mai“.