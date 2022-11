Meloni a Bali, bilaterale con Modi

16 Novembre 2022 10:36

Due giorni ricchi di appuntamenti per il Premier Meloni. Dopo la Cop27 in Egitto, il presidente italiano è in Indonesia (con la figlia Ginevra) per il suo secondo vertice internazionale da quando è a Palazzo Chigi. Dopo gli incontri con Biden ed Erdogan, oggi Meloni ha incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi.

“Eccellente incontro con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Abbiamo scambiato opinioni su come India e Italia possano lavorare a stretto contatto in settori come l’energia, la difesa, la cultura e gli incentivi al cambiamento climatico”, rimarca con soddisfazione il leader indiano Modi.