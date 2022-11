“Meeting del Turismo a Messina”: primo incontro organizzativo a Palazzo Zanca

17 Novembre 2022 15:32

Si è tenuto ieri, mercoledì 16, a Palazzo Zanca, l’incontro convocato dal Sindaco Federico Basile, propedeutico all’organizzazione del primo “Meeting del Turismo a Messina. Alla riunione operativa, presente l’Assessore al Turismo Enzo Caruso, hanno preso parte il Presidente e il Segretario generale della Camera di Commercio rispettivamente, Ivo Blandina e Paola Sabella; il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Paolo Mega; la Dirigente della Città Metropolitana Anna Maria Tripodo con il funzionario Enzo Scarcella; la Dirigente del Servizio Turistico Regionale Lucia Mangione; il delegato del Rettore Filippo Grasso; e per la Fondazione ITS Albatros il Presidente Antonella Sidoti e Fabrizio Scaramuzza. Obiettivo dell’incontro “riprendere le fila per una nuova riprogrammazione dell’iniziativa Meeting del Turismo a Messina – ha precisato il Sindaco Basile – che a causa del periodo Covid non è stato più possibile calendarizzarlo. L’odierno appuntamento rappresenta dunque un apripista nell’ottica della promozione turistico, culturale ed economica del nostro territorio”.

La riunione operativa è stata occasione per gettare le basi su un progetto condiviso di promozione della Città attraverso l’individuazione di particolari settori turistici ai quali indirizzare l’invito a partecipare ad un Meeting da organizzare a Messina in primavera. Al termine la dell’incontro è stato stabilito il secondo appuntamento per il 28 novembre prossimo, presso la sede della Camera di Commercio.