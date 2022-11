Nuovo maxi sbarco di migranti a Crotone: arrivati in 456, presenti anche 40 bambini e 25 donne

3 Novembre 2022 11:28

Crotone: l’imbarcazione con a bordo i 456 migranti era partita 8 giorni fa dalla Libia

Non si fermano gli sbarchi sulle coste calabresi. Poco prima dell’alba al porto di Crotone sono arrivati 456 migranti che si trovavano a bordo di un grosso peschereccio intercettato dal Roan della Guardia di finanza a 15 miglia dalle coste calabresi.

L’imbarcazione, secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’ufficio immigrazione della Questura che hanno eseguito le operazioni di sbarco coordinate dalla prefettura di Crotone, era partita 8 giorni fa dalla Libia. A bordo c’erano tra gli altri 40 bambini e 25 donne che sono stati trasbordati su un’unità della Guardia Costiera di Crotone che li ha portati velocemente al porto dove sono stati accolti dalla Croce rossa italiana che ha provveduto al trasferimento al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto.

Il resto dei migranti è arrivato al porto calabrese a bordo del peschereccio. Delle 456 persone la maggior parte, 270 circa, sono egiziane (tra cui 30 minori). Tante le famiglie siriane. I profughi sono stati tutti trasferiti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dove la disponibilità di posti è ormai stata abbondantemente superata. Attualmente, con questo nuovo sbarco, ci sono oltre 1.500 persone su una capienza di 641 posti. Nei giorni scorsi la Protezione civile ha montato 100 tende per poter ospitare i profughi.

Sbarco di migranti a Crotone, Marziale: “presenti anche 40 bambini”

“Sento il dovere di ringraziare quanti, individui, organizzazioni ed istituzioni, lavorano per dare assistenza ai bambini migranti che sbarcano sulle coste calabresi. La Calabria, con tutti i suoi problemi, riesce a fronteggiare questa incessante deriva umana offrendo ai minori la migliore accoglienza possibile, soprattutto in termini di sensibilità ed umanità, anche se esprimo viva preoccupazione per la scarsa disponibilità di posti in cui versano i centri di accoglienza, per come si apprende da fonti di informazione ed a tale proposito attiverò prima possibile una ricognizione”: è quanto dichiara Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria in relazione allo sbarco di 456 profughi stamane a Crotone, fra cui 40 bambini.

Per Marziale: “Il fenomeno delle migrazioni, però, deve necessariamente essere supportato da politiche europee strutturali, che mettano in condizione le periferie di operare nelle condizioni più ottimali, affinché soprattutto i bambini, che hanno diritto di cittadinanza in tutto il mondo, non finiscano da un inferno ad un altro”.

Il Garante conclude ricordando: “Nel mio primo mandato, dal 2016 al 2020, ho portato la Calabria in vetta alla classifica per individuazione, formazione e legittimazione di tutori per minori stranieri non accompagnati con la collaborazione di organizzazioni che hanno offerto il loro supporto e che sprono a continuare”.