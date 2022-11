Nuova maxi commessa da RFI per l’Hitachi: realizzerà il segnalamento digitale in 7 regioni del Centro/Nord

22 Novembre 2022 12:36

Hitachi Rail, leader globale nel settore ferroviario, in qualità di capofila di un consorzio di 5 imprese, si è aggiudicata, da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), un Accordo Quadro del valore di 867 milioni di euro per la progettazione e fornitura del più avanzato sistema di segnalamento digitale (ERTMS) su 1.885 km della rete ferroviaria italiana in 7 regioni.

Il nuovo contratto copre il “Centro Nord” dell’Italia che include le linee delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed è parte di una gara da 2,7 miliardi di euro indetta da RFI per la realizzazione su tutto il territorio nazionale dell’ERTMS. Si tratta dell’ultimo tassello dei progetti tecnologici finanziati dal PNRR che interesserà un totale di circa 4.800 chilometri di linee ferroviarie.

L’aggiudicazione di RFI, segue quella del novembre 2021 a Hitachi, di 500 milioni di euro, per la progettazione e realizzazione del segnalamento digitale ERTMS su 700 Km di linee ferroviarie in Italia.

L’ERTMS (European Rail Transport Management System) è il sistema più avanzato di segnalamento ferroviario digitale che consente la circolazione di un maggior numero di treni sulle linee migliorando affidabilità e velocità dei trasporti. Questa tecnologia consentirà a treni dei Paesi europei vicini di operare sulle linee ferroviarie italiane senza interruzioni, con l’obiettivo di creare un sistema armonico e integrato in tutta Europa. La tecnologia ERTMS è già in uso sulle linee ferroviarie alta velocità italiane e viene adesso estesa anche alle linee ferroviarie regionali.

Questa tecnologia comprende un sistema radio che consente le comunicazioni terra-treno, oltre all’attivazione automatica della frenatura d’emergenza in caso di pericolo o superamento dei limiti di velocità consentiti dalla linea. Con la regolazione di velocità, accelerazione e frenatura il sistema consente una più efficiente circolazione dei treni sulla rete riducendo il consumo di energia e l’impatto ambientale del trasporto ferroviario.

Hitachi Rail è leader globale nel mercato del segnalamento e vanta il primato di essere stato il primo operatore ad introdurre la tecnologia ERTMS in Europa, in particolare nel Regno Unito, Italia, Spagna, Svezia e Francia, ma anche nei mercati altamente competitivi di Cina e India.

Michele Fracchiolla, Executive Director, Europe & Australia – LoB Rail Control Hitachi Rail ha detto:

“Siamo molto soddisfatti di questo contratto che ci consentirà di implementare la tecnologia del segnalamento digitale su ulteriori 1.885 km della rete ferroviaria italiana. La tecnologia ERTMS apporterà enormi benefici ai passeggeri potenziando affidabilità, puntualità e frequenza dei treni, con l’obiettivo di una rete ferroviaria europea integrata.”