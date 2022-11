MasterChef Italia 12 in Calabria, riprese a Tropea: quando andrà in onda la puntata

30 Novembre 2022 17:52

“Tropea su Masterchef Italia, 12° edizione. Andrà in onda il prossimo 12 gennaio la puntata della dodicesima edizione di Masterchef Italia girata a Tropea nella suggestiva location del giardino dello scoglio di Santa Maria dell’Isola. Appuntamento al 12 gennaio 2023, ore 21.15, su Sky 1″. Con entusiasmo, gioia e un pizzico di orgoglio, il Comune di Tropea annuncia così la messa in onda di una puntata di Masterchef Italia 12 in Calabria.

Il noto programma, arrivato alla sua 12ª edizione, quest’anno ha deciso di fare un salto anche nella regione dello stivale. Le riprese sono state effettuato nel giardino dello scoglio di Santa Maria dell’Isola e la puntata andrà in onda il 12 gennaio su Sky 1 alle ore 21.15.