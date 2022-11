Marina di Gioiosa Jonica, domani le elezioni dell’organo direttivo e dell’assemblea della consulta giovanile

20 Novembre 2022 18:23

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti, domani, lunedì 21 novembre alle 19:00 nella ‘Sala del Consiglio Comunale’ di Marina di Gioiosa Ionica, si riuniranno i ragazzi della consulta giovanile per le elezioni dell’organo direttivo e dell’assemblea.

“I ragazzi nell’arco di questi mesi di sono riuniti e confrontati su diversi temi e sulla volontà di essere parte attiva di una comunità attraverso attività autonome ed in collaborazione con l’amministrazione comunale, le altre realtà associative presenti a Marina di Gioiosa, nella Valle del Torbido e dell’intera Locride. – si legge in una nota stampa a firma di Valentina Femia, Consigliere comunale – Come amministrazione comunale, siamo convinti che per programmare e costruire una comunità, c’è bisogno dell’apporto di tutti e i nostri giovani sono linfa vitale, sono presente e futuro. Faccio mia una frasi di don Milani: ‘non vedremo sbocciare dei santi finché non ci saremo costruiti dei giovani che vibrino di dolore e di fede pensando all’ingiustizia sociale’. Ai nostri giovani non vogliamo imporre nulla, vogliamo solo camminare insieme per costruire un mondo all’altezza dei loro sogni“.