La confessione di Neuer: operato 3 volte di cancro, problemi alla faccia

2 Novembre 2022 15:06

Emanuel Neuer operato 3 volte per un cancro alla pelle: la confessione del portiere del Bayern Monaco

Il Mondiale del Qatar si avvicina e i tifosi della Germania sono in ansia per il problema alla spalla che tiene fuori Manuel Neuer, portiere titolare della nazionale, dall’8 ottobre. L’infortunio sembra in fase di guarigione ma, in ogni caso, risulta una questione di poco conto rispetto a quanto il portiere del Bayern Monaco ha vissuto, in segreto, negli ultimi mesi. Confessandosi con la Bild, Neuer ha affermato di aver avuto il cancro. “Mi sono dovuto operare tre volte per un cancro alla pelle – ha spiegato -. Il problema era in particolare in faccia“. Nella passata stagione, infatti, il portiere tedesco è sceso spesso in campo con un cerotto sul volto.

La malattia risulta attualmente debellata. Il calciatore si è attivato pubblicamente per sensibilizzare sul tema e in materia di prevenzione. Insieme alla connazionale Angelique Kerber, famosa tennista, Neuer ha investito su una speciale crema solare: “visto che ci alleniamo e giochiamo sempre all’aperto, e amando trascorrere anche il nostro tempo libero nella natura, è essenziale proteggerci dai raggi solari“, ha spiegato. Negli ultimi mesi sono tanti i giocatori di Bundesliga che hanno dovuto affrontare il cancro, fra i quali Marco Richter (Hertha Berlino), Timo Baumgartl (Union Berlino) e Sebastien Haller (Borussia Dortmund).