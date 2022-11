Manovra: si va verso il taglio del cuneo fiscale

20 Novembre 2022 18:38

Il Governo è al lavoro da giorni per la legge di bilancio e si stanno delineando i vari provvedimenti. Sul cuneo fiscale si va verso una replica del taglio di 2 punti per i redditi fino a 35mila euro, mentre il taglio sarà incrementato di un altro punto, fino a 3 punti, per le fasce più fragili, quelle con un reddito inferiore a 20mila euro.

Novità anche sulla flat tax: resterebbe confermato l’aumento della soglia, da 65 a 85mila euro per autonomi e partite Iva, mentre sembra perdere quota l’ipotesi di introdurre anche una flat tax incrementale. Tra qualche giorno il tutto sarà ufficializzato e partirà l’iter parlamentare.