Manovra, è ufficiale: soglia Pos a 60 euro, tetto contante a 5 mila

29 Novembre 2022 15:19

La Ragioneria di Stato, a quanto si apprende, ha bollinato il testo della manovra economica. Nella versione bollinata del documento in circolazione e’ composta da 174 articoli. Nel documento restano immutati l’innalzamento a 5.000 euro del tetto al contante e la soglia di 60 euro sotto alla quale gli esercenti non sono passibili di multa se non consentono di far utilizzare il Pos per i pagmamenti.

Manovra, Fedriga: “non credo 60 euro non contrastino l’evasione”

“Aspettiamo. E’ giusto avere un dialogo con la Commissione europea. Personalmente non credo che i 60 euro non sono un contrasto alla evasione. Già oggi si può pagare in contante, se uno volesse evadere non c’entra avere o non avere il Pos. Cercherei di raggiungere un po’ di equilibrio, mettendo sul piatto il fatto del costo per l’esercente della transazione digitale, soprattutto sui piccoli acquisti“. Lo ha detto il Governatore del Fvg e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga rispondendo a una domanda sul tetto al Pos, a margine di una conferenza stampa. Per Fedriga proprio il costo per l’esercente “è un problema: siamo tutti favorevoli alla transazione digitale, ma devono avere costi sostenibili per l’esercente che non può trovarsi ridotti in modo molto importante i propri introiti, soprattutto sui piccoli importi” appunto, ha concluso Fedriga.