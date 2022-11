Manovra, Nesci (Fdi): “costruita per andare incontro alle esigenze degli italiani”

22 Novembre 2022 17:24

“Manovra costruita per andare incontro alle esigenze degli italiani”. E’ quanto dichiara l’eurodeputato Denis Nesci (Fdi). “Non c’era tempo da perdere, e il governo Meloni – continua Nesci – ha dato un segnale inequivocabile su quale sia la strada da percorrere per affrontare con risolutezza la crisi che il Paese sta affrontando dal punto di vista economico e sociale, a partire dal caro energia”.

“Provvedimenti che guardano da un lato alle esigenze immediate di famiglie ed imprese, e dall’altro, rappresentano un punto di partenza per mettere in campo una prospettiva di crescita e sviluppo da realizzare nei prossimi mesi. Complimenti al Premier Giorgia Meloni e alla sua squadra di ministri per l’evidente cambio di passo. È questo che chiedevano gli italiani”, conclude l’esponente di Fratelli d’Italia.