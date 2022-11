Manovra, le novità del Governo sull’aumento delle multe e la SS106

24 Novembre 2022 15:21

Buone notizie per quanto riguarda le multe e per la Calabria il finanziamento della Statale 106. Il Mit guidato dal leader della Lega, Matteo Salvini, annuncia lo “stop agli aumenti delle multe e finanziamenti ad hoc per alcune opere rilevanti come la Torino-Lione e la SS106: in particolare, nell’ultimo caso è previsto un finanziamento pluriennale di 3 miliardi di euro per l’ammodernamento e la messa in sicurezza dell’arteria nel tratto ricadente nella Regione Calabria”.

“Un risultato storico dopo anni di richieste inascoltate“, rimarca Salvini vantando “risultati concreti che vanno nella direzione indicata nel programma elettorale”.