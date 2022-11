Il calabrese Mangialavori eletto presidente della commissione Bilancio della Camera dei Deputati

9 Novembre 2022 17:46

Il calabrese Giuseppe Mangialavori di Forza Italia è stato eletto nuovo presidente della commissione Bilancio della Camera

Il coordinatore regionale della Calabria di Forza Italia, il vibonese Giuseppe Mangialavori, è stato eletto nuovo presidente della commissione Bilancio della Camera, dopo la delusione per essere stato escluso dai posti di sottogoverno. Estremamente soddisfatto il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto: “con l’elezione a presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori ottiene un meritato e prestigioso riconoscimento alle sue capacità politiche e all’indiscussa esperienza maturata dentro alle istituzioni. Da questa postazione riuscirà a governare processi e dinamiche della vita del nostro Parlamento, in una fase di grande delicatezza e carica di risvolti per l’immediato futuro del nostro Paese. Sarà importantissimo anche per il governo regionale della Calabria, in relazione alla legge di bilancio e a tutti i provvedimenti chiave che saranno valutati dalla sua Commissione. Abbiamo sempre creduto in Giuseppe Mangialavori e nelle sue abilità di dirigente politico e di coordinatore regionale, certificate in ultimo dall’ottima performance di Forza Italia in Calabria alle elezioni politiche di settembre”.

“Ecco perché fin dall’inizio della legislatura abbiamo ritenuto fondamentale un riconoscimento importante, attraverso l’ingresso al governo. E seppur questo obiettivo non è stato raggiunto – anche per colpa di un’odiosa campagna di diffamazione a mezzo stampa messa in campo ad orologeria – oggi siamo doppiamente soddisfatti: perché la Calabria avrà un punto di riferimento in più dentro alle istituzioni nazionali e perché a Giuseppe Mangialavori si restituisce con questa elezione la meritata valorizzazione delle sue qualità. Auguri, dunque, di buon lavoro al neo presidente della Commissione Bilancio di Montecitorio”, conclude Occhiuto