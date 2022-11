Forte maltempo al Sud: grosso tornado a Crotone | VIDEO

30 Novembre 2022 12:09

Il ciclone presente sul mar Jonio sta alimentando in queste ore un forte maltempo al Sud come ampiamente previsto nelle scorse ore. La zona più colpita dal maltempo questa mattina è quella della Calabria jonica centro/settentrionale. A Crotone s’è abbattuto un grosso tornado che ha toccato terra sul litorale cittadino come possiamo vedere nel video a corredo dell’articolo. Al momento non sono stati segnalati danni, ma sono in corso i sopralluoghi della protezione civile. A Crotone è stata disposta la chiusura delle scuole per oggi dopo che la protezione civile aveva diramato l’allarme arancione.

La Sila è sommersa da una nevicata eccezionale: l’altopiano è completamente imbiancato già a partire dai 1.100/1.200 metri, con accumuli straordinari ad alta quota, specie nei versanti orientali dove le precipitazioni sono molto più abbondanti.