Maltempo: Sicilia bersagliata dai temporali, caos aereo sullo Stretto

26 Novembre 2022 10:18

L’atteso maltempo è arrivato al Sud Italia, dov’è giunto il violento ciclone del weekend ampiamente previsto nei bollettini meteo dei giorni scorsi. I temporali hanno risalito il Canale di Sicilia nella notte, colpendo Malta e la Sicilia sud/orientale, per poi spostarsi nelle prime ore del mattino sulla Sicilia jonica dove stanno bersagliando siracusano e catanese. Gravi criticità per il traffico aereo: numerosi voli non riescono ad atterrare su Catania e girano sullo Stretto di Messina in coda in attesa che i temporali concedano una tregua.

Sullo Stretto ha piovuto per ore in modo debole-moderato, adesso c’è una breve tregua con vento in rinforzo per l’avvicinamento del ciclone ma il maltempo più estremo è atteso nel pomeriggio-sera, con forti temporali. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: