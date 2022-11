Maltempo Sicilia, Schifani: “si valuterà stato di calamità”

27 Novembre 2022 22:10

“Sono in stretto e continuo contatto con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina e seguo da vicino l’evolversi della situazione relativa al maltempo nella Sicilia sud-orientale. Mi riservo, una volta avuta la relazione sui danni, di dichiarare lo stato di calamità per quelle zone”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. “La Regione – sottolinea- ha dato la propria disponibilità a prestare supporto, con uomini e mezzi, alla Protezione civile nazionale per la tragedia avvenuta nell’Isola di Ischia”.

“Alla comunità campana va la solidarietà e la vicinanza mia personale e di tutto il popolo siciliano. Alle famiglie delle vittime il cordoglio più sincero”, conclude il governatore.