Maltempo in Sicilia, mareggiata e vento forte a Giardini Naxos

27 Novembre 2022 13:32

Una violenta mareggiata si è abbattuta a Giardini Naxos si è abbattuta: difficoltà si sono registrate nei ritrovi lungo la costa del Taorminese. Qualcuno ha anche collocato le paratie per evitare danni provocati dai marosi. Intanto a Giardini Naxos, per precauzione, la Polizia Locale ha chiuso al transito la via Calcide Eubea, visto che il tratto ubicato alle spalle del molo di Schisó è al momento molto colpito dalle onde e sulla carreggiata sono state rovesciati numerosi vasi con piante.