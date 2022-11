Maltempo in Sicilia: Alicudi senza energia da 24 ore

23 Novembre 2022 13:03

La piccola isola di Alicudi, nelle Eolie, è senza energia elettrica da quasi 24 ore per un blocco alla locale centrale dell’Enel. Sull’isola non ci sono tecnici e lo stop ai collegamenti per il maltempo ha impedito, finora, il loro arrivo sul posto. Ieri, tramite la prefettura di Messina, è stato tentato di realizzare un trasferimento con una motovedetta o con un elicottero, ma le condizione meteo non lo hanno permesso. Una squadra di tecnici dell’Enel è però in viaggio verso Alicudi dopo che un traghetto ha ripreso la corsa e dovrebbe raggiungere l’isola tra poche ore. Intanto le forti mareggiate hanno danneggiato l’approdo degli aliscafi nella vicina Filicudi.