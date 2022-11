Allerta Meteo: domani scuole chiuse anche in alcuni comuni della Calabria – ELENCO

18 Novembre 2022 20:32

A causa della nuova ondata di maltempo che colpirà l’Italia in modo particolarmente violento nella giornata di domani, Sabato 19 Novembre, alcuni comuni stanno decidendo di chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Al momento, lo stop alle lezioni, sono confermate in diverse cittadine della Campania (sarà la regione più colpita) e Calabria. Da rimarcare che il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato all’allarme arancione per quattro regioni.

L’elenco dei comuni con le scuole chiuse nella giornata di domani: