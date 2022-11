Maltempo, forti piogge e vento impetuoso: danni a Cosenza | FOTO

22 Novembre 2022 17:27

A causa del forte vento che sta colpendo in queste ore la Calabria, si stanno registrando parecchi danni sul territorio. Tra Cosenza e Rende per esempio, sono diversi gli alberi abbattuti del forte vento come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo. A Cosenza la temperatura è crollata a +10°C e in città. Per la Calabria iniziano 36 ore di maltempo estremo: sulla fascia tirrenica diluvierà senza sosta fino a giovedì, con vento impetuoso e furiose mareggiate lungo tutto il litorale. Le zone joniche, invece, saranno più protette perché riparate dai rilievi appenninici.