Maltempo, il parroco di Stromboli: “fango e paura ogni volta che piove”

28 Novembre 2022 15:09

Maltempo: parroco Stromboli,fango e paura ogni volta che piove

E’ tornato il sole a Stromboli e in gran parte delle Eolie che nell’ultimo fine settimana sono rimaste isolate a causa delle mareggiate e del forte vento. Ieri la pioggia aveva creato disagi a Lipari nella zona di Canneto, ma poi il Maltempo ha concesso una tregua. Gli strombolani, ogni volta che le condizioni meteo peggiorano, guardano con apprensione alla pioggia che viene giu’ e che porta fango e detriti dalla montagna. “Ogni volta che piove tutti sono in ansia“, dice ad AGI padre Giovanni Longo, parroco di Stromboli, Ginostra e Panarea, che ogni settimana si divide tra le due isole. Quando il mare e’ forte e i collegamenti interrotti, i parrocchiani di una delle due isole rimangono senza la celebrazione della Messa.

Conosce don Longo lo stato d’animo degli isolani quando arriva il Maltempo: “Ogni volta che piove e’ un problema. Mentre prima dell’incendio dello scorso maggio la pioggia era vista come un evento normale, adesso ogni volta che piove scendono detriti, pietre, fango. Alcuni interventi sono stati fatti, stanno continuando pero’ e’ anche vero che la vegetazione e’ fondamentale in un territorio come Stromboli”. Padre Giovanni ha un pensiero anche per la tragedia di Ischia: “Si parla di disastro preannunciato, mi chiedo cosa si aspetta se gia’ si sa che puo’ succedere qualcosa di grave. Per fortuna noi a Stromboli il 12 agosto non abbiamo avuto vittime, ma c’e’ stato chi e’ rimasto bloccato dal fango in casa. Qui gli interventi li stanno facendo, certo bisogna attendere che la natura faccia il suo corso, una cosa bella sarebbe stata una sorta di rimboschimento della montagna che per la maggior parte e’ stata bruciata”.