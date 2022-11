Maltempo e freddo, è arrivato l’autunno. Allerta Meteo per altre 18 ore | DETTAGLI

20 Novembre 2022 14:12

Puntuale come un orologio svizzero rispetto a previsioni meteo sempre più precise e affidabili, il maltempo sta letteralmente flagellando Calabria e Sicilia dalla scorsa notte, provocando fenomeni estremi e gravi conseguenze indirette come nel caso degli incidenti stradali che si sono verificati nelle scorse ore a Reggio Calabria, purtroppo anche con feriti, ampiamente documentati su StrettoWeb. Le temperature sono crollate in modo particolarmente brusco: dai +23/+24°C di ieri e avantieri siamo passati ai +15°C della stessa ora di oggi. Come annunciato nelle previsioni meteo dei giorni scorsi, con questa perturbazione è arrivato l’autunno che continuerà a determinare maltempo anche nei prossimi giorni.

In modo particolare l’allerta meteo attuale è ancora in vigore fino a domani, Lunedì 21 Novembre, a causa di piogge e temporali che insisteranno a colpire in modo incessante la Calabria tirrenica e la Sicilia settentrionale, compresa l’area dello Stretto di Messina. Stasera le temperature scenderanno ulteriormente fino a +12°C, la temperatura più bassa da metà aprile, oltre sette mesi fa. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale: