30 Novembre 2022 19:50

Per la presenza di detriti sul piano viabile all’altezza del km 9 a causa del maltempo, il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 177 Dir in località Longobucco, in provincia di Cosenza.

Sul posto sono presenti le squadre di pronto intervento Anas per lo sgombero dei detriti e per la gestione della viabilità in piena sicurezza.

Foto di repertorio